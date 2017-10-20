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首頁 > 婉君推

秋季吃鮮魚 最簡單的進補

2017/10/20 14:22

全聯與養殖基金會合作積極推廣優質臺灣水產品。（全聯提供）〔記者林欣若／台北報導〕全聯自去年開始養殖戶進行石斑魚契作三年計畫，以高於產地收購價的價格進行採購，希望幫助漁民有穩定的通路可以銷售，並維持價格穩定，明年採購量可望達到120噸。

全聯與養殖基金會合作積極推廣優質臺灣水產品。（全聯提供）財團法人台灣養殖漁業發展基金會表示，目前臺灣養殖的石斑魚、虱目魚、臺灣鯛、鱸魚、白蝦、文蛤等水產品，因為有在地優勢，加上漁業署多年來積極輔導相關水產產業養殖、加工技術，無論在新鮮度與品質上，絲毫不遜色於進口魚種。今年與全聯福利中心合作，將適合秋冬養生，且質優鮮美、價格實惠的國產水產品推薦給消費者。

營養師建議消費者們可多選擇國產水產品，並結合當令蔬菜烹調，擺脫耗時、耗力的傳統養生料理烹飪方式，透過居家的家常料理進行養生食補。（全聯提供）因魚肉營養價高，脂肪含量低是優質的蛋白質來源，無論是名列美國CNN 評選臺灣十大必吃美食之一的虱目魚；或是口感細緻鮮美，在歐美有逐漸取代鱈魚趨勢的臺灣鯛；亦或是擁有豐富的蛋白質、膠質，肉質鮮嫩的國產石斑魚等水產品，均是好消化、易吸收的營養食材，非常適合全家老少一同食用，也是符合忙碌的現代人補充營養的最佳選擇。

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