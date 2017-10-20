氣溫下降就要穿這雙 UGG暖到出汗

英國知名女歌手芮塔·歐拉 Rita Ora於私人Instagram分享UGG Kasen粗跟長靴穿搭照。（UGG提供）〔記者林欣若／台北報導〕氣溫下降，厚重衣物紛紛出籠，以做好保暖準備。鞋履品牌UGG的雪靴是抗寒神鞋，今年UGG顛覆經典雪靴的既定印象，以最能代表美國西岸流行文化的風格元素，推出秋冬時尚靴款系列，完美呈現自由奔放的美式態度。

UGG Jerene 粗跟中筒靴-灰褐色，11,000元。（UGG提供）這系列靴款延續品牌獨特的工匠藝術，以多樣化鞋身設計，搭配不同的鞋筒長度，賦予愛美的女性們更豐富的嘗試及選擇。主打的Kasen Collection，以柔韌細膩的皮革打造，配以可舒適行走的粗跟設計，鞋身的縫線之處加上羊毛裝飾作為點綴，讓品牌DNA於細節中展露無遺。

UGG Kasen粗跟長靴-黑色，12,500元。（UGG提供）另外，以高級皮革與麂皮打造的各式短靴，大量運用玩酷鉚釘、金屬釦飾以及流蘇細節，打造率性出眾的自信美感。Jerene粗跟中筒靴，綁帶設計結合可外翻的柔軟羊毛內裏，散發剛柔並濟的個性魅力。Gracen與Maeva長靴，簡約素色的長筒造型不僅時髦，更能修飾腿部線條，鞋身側方的棒球縫線與編織特色，讓整體更添質感。

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