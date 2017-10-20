就是這個光！《世間情》女星看完爆哭「死而無憾」

女星范時軒日前遠赴加拿大看極光，竟不慎遇到當地人偷竊。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕女星范時軒出演過多部電視劇，其中以八點檔《世間情》中「郭維尼」的角色最深植人心。據《蘋果日報》報導，近日她遠赴加拿大追極光，看到極光當下忍不住抽搐爆哭，她感動的說：「我已經看過極光，我死了也沒關係，真的。」

看完極光後，范時軒不幸遭當地歹徒破車偷竊，連最重要的相機也被偷。她解釋，溫哥華有一區被稱為是當地的毒窟，還曾經設有救助站提供乾淨的針頭給毒蟲使用。范時軒一行人離開極光村後，前往該村落與友人聚餐，下車後隨意把零錢放在車上，「我們要回民宿的時候，就看見地上有碎玻璃，駕駛座正後方的那一塊玻璃整片被打破。」存有極光畫面的相機也被偷，讓她氣得大罵：「你把相機拿走，記憶卡還我也好。」

范時軒形容看到極光的感動，大呼：「真的！看過極光我現在死了也沒關係！」（翻攝自臉書）最後雖有警方到場處理，但至今仍未獲得回應，當地朋友安慰：「沒辦法，加拿大警察一天只能處理一件事情。」她無奈的表示，只希望報案單可以盡早申請下來，才能向保險公司申請理賠。 范時軒曾在八點檔《世間情》中，出演反派角色。（翻攝自YouTube）

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