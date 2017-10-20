台大校園潑溶液1死3傷 兇嫌po這首歌疑洩殺機

台大校園今晨驚爆學生被潑不明液體事件。（記者黃耀徵攝）〔記者翁子涵／台北報導〕台大校園今晨驚爆學生被潑不明液體事件，造成1死3輕重傷的慘案，引起社會譁然，張姓兇嫌拿出預藏的強酸液體往謝姓同學身上潑灑，隨後也持水果刀自刎身亡，行兇動機雖待警方釐清，但外界紛揣測是感情糾紛，事發3天前，張姓兇嫌還在臉書轉貼陳奕迅歌曲《黑擇明》，並狂提「死亡」、「失戀」、「人總會死的」等字眼。

張姓兇嫌3天前在臉書轉貼陳奕迅的歌曲《黑擇明》和歌詞，並一段一段寫下自己的心情註解，整篇貼文負面情緒滿溢，最後一段還寫道「整天想死，不如想想，人生如同遊戲，如果都已經不怕去死，為何不能好好活下去，人總會死的，不要自己去找」，今卻做出衝動行為，惹來不少朋友震驚又無奈的留言「你還有更好的選擇」、「唉」。 張姓兇嫌行兇前PO文。（翻攝自臉書）

陳奕迅《黑擇明》完整歌詞：

他不姓黑 不怕黑 選了光 叫最暗黑的戲院 發出光

臨行仍不肯撒手拍出一片彩色 給仰望

他很有心 很會講 黑暗中 老百姓怎麼發出 熱與汗

人又有幾多怕光要急於往花瓣下 被探望

未夠色 便要腥 若有日你也開鏡 願對白不要認你命

別要驚 別要驚 亂世下佈滿樽頸 這都市已吃夠血腥

情緒或高或低如此詭秘 陰晴難講理

既然浮生就如遊戲 不如坐戰機

黑暗下磊落光明中演你 心能隨心揀戲

這時期演傷心戲 戲爛人未死

失戀也死 走去死 走去死 你母親傷心到死 內疚未

誰人逃不出債主 似三歲跳飛機 悲夠未

抑鬱也死 想去死 想去死 你當你醫生已死 沒見地

忘掉了雙星報喜 把天井當悽美地 煽未

未夠色 便要腥 若有日你也開鏡 願對白不要認你命

別要驚 別要驚 亂世下佈滿樽頸 這都市已吃夠血腥

情緒或高或低如此詭秘 陰晴難講理

既然浮生就如遊戲 不如坐戰機

黑暗下磊落光明中演你 心能隨心揀戲

這時期演傷心戲 戲爛人未死

誰也在暢讀死亡的筆記 不如來推推理

要求存似電玩遊戲 操練著戰機

死也未怕又怕甚麼苦戲 不如重溫好戲

死亡遲早都找你 切勿憑自己

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