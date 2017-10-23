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首頁 > 婉君推

發現情人有詭 先聽聽他怎麼說

2017/10/23 06:16

當感情出現問題時，完全不給對方解釋的機會，只願意相信自己所想像的一切，在心上演內心戲自虐。（圖／棉花糖）〔文／心扉〕

現代人愈來愈不相信愛情，甚至覺得愛情印有有效期限，當感情出現問題時，就直覺認為對方一定有了別人，甚至完全不給對方解釋的機會，只願意相信自己所想像的一切。

但很多時候眼見不一定為憑，因為有些旁人是為了八卦而八卦，有些人則是蓄意挑撥離間，所以一旦發現愛情有詭，細心查證是必要的，更要聽聽對方怎麼說，才不會疑心生暗鬼，最後因捕風捉影的罪名毀了一段愛情。

聽別人說，他和一名女子貌似親密地在逛街買東西，害自己一顆心七上八下，問明之後，才知道那女人根本就是他的親姐姐，只是看到的人不認識他姐姐，才有了別的聯想。

很多時候沒有必要自己嚇自己，就像人們常說的那個肥皂劇戲碼：男人一直嚷著：「妳聽我解釋！」而女人則是狂回：「我不要聽！我不要聽！」就這麼鬼打牆，讓旁人納悶著他究竟要不要說？而她又到底要不要聽？

與其懷疑、想像了一堆，不如有話就明說，有問題就直問，不需要吞吞吐吐，而是坦率地詢問。這不是在質疑對方，而是因為相信對方。很多時候之所以不敢問，是因為心裡已經預設了答案，不想面對，只好繼續上演內心戲自虐了。

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