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首頁 > 婉君推

＜圖文專欄＞炸湯圓：祝前男友花好月圓

2017/10/23 06:13

（圖／吉娜兒）〔文／吉娜兒〕

「現在讓我們一同歡迎新人進場……」主持人用高亢的嗓音介紹新郎和新娘，ＤＪ粗糙地切換新人進場的音樂，和新人比較要好的親朋好友們接連高聲歡呼，婚禮終於正式開場了。

就在這個時候，服務生端出「花好月圓」，其實就是炸湯圓，一道平凡的小吃，不過平常想吃也不太容易找到。但是喜宴上好像少不了這道菜，也只有在喜宴裡，這道小吃因為有意義，可以跟其他大菜平起平坐。

依照各個飯店的等級，料理出來的「花好月圓」也不同，高級一點的會做成桂花釀炸湯圓，親民點的就只是炸湯圓灑上花生粉，無論高貴或平價的料理方式，都只有同一種意思：美好圓滿。

　她吃著一顆顆圓潤飽滿的湯圓，酥脆黏牙的外皮裡包著白豆沙餡，真是香甜好吃，她真的很愛吃炸湯圓，只是從來也不覺得這跟「花好月圓」有甚麼關係。

螢幕正播放前男友向新娘求婚的影片，因為不認識新娘，看著她那喜極而泣的表情，只會好奇她知不知道自己哭起來很醜？而前男友的笑容則令她感到陌生，這是她過去曾經愛過的男人嗎？怎麼在螢幕上看起來顯得那麼笨拙而且惹人討厭呢？

那些曾經與她相愛的日子，他還記得嗎？他在分手之後，是否也曾經想到過她？當然，現在這些都不再重要了，前男友臉上洋溢的幸福笑容就已經說明了一切。

「他怎麼會寄喜帖給我呢？」她真不懂他。

「我怎麼會真的來參加這場婚禮呢？」她也不懂自己。

回家的路上，她沒有感到傷心難過，反而覺得安心，雖然他們沒能結婚，雖然她不是他的新娘，但是他們都曾經是彼此的幸福。從現在開始，她要更努力去找尋屬於自己的幸福。忽然天空下起綿綿細雨，陽光照射在雨珠串成的鏈子上，她往陽光處看了一下，便昂著頭走向細雨之中。

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