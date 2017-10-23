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（10／23～10／29）本週愛情運勢 維納斯的呢喃

2017/10/23 06:10

（圖／達志影像）〔文／占星師 娜塔〕

桃花星與行動星都移入風象天秤座，於是風象朋友（水瓶、雙子、天秤）本週是最亮眼、人際桃花最旺的一群，容易認識新朋友，朋友因為你們而打開視野，美好的能量循環又再繞回你們身邊，惟天秤座要注意小人嫉妒破壞。　

火象星座（牡羊、獅子、射手）沾光風象，也重返社交娛樂舞台，尤其單身牡羊座的異性情緣高漲。　

　

水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）因有太歲星天蠍座的加持，向外都有不錯的人緣，惟宜先專心工作，人際桃花尚未成熟。　

土象人（金牛、處女、山羊）因風象能量助益了工作與金錢運勢的流動，對工作運暢旺或客戶口碑上揚感到驚喜，因此更加聚焦於工作職場。

牡羊座3/21~4/20

愛情運勢★★★

單身牡羊突然邀約增加或朋友幫忙撮合，桃花指數攀升，可能莫名進入三角關係，惟直率如你通常把局面轉為單純；有伴牡羊和伴侶聚首時間變多，甜蜜指數上揚，惟你的個人桃花不時翻飛，伴侶恐怕不會高興。

金牛座4/21~5/20

愛情運勢★★

單身金牛職場人際和諧愉悅，表現成熟，可能因業績佳而引發小人嫉妒，不誇大個人業績，也不委屈對外，方為平衡之道；有伴金牛和伴侶在職場表現超優，你們都認為辛苦後要自我犒賞，前往祕境旅行兼享用美食是兩人共識。

雙子座5/21~6/21

愛情運勢★★★★

單身雙子人際桃花蓬勃，巧思與創意無限，職場工作量加碼前進，惟對外爭取金錢或資源贊助時，競爭與詭詐多；有伴雙子喜氣上身，柔軟魅力能夠緩和伴侶的焦慮或煩悶，透過活潑的提案，讓生活更添樂趣。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情運勢★★★

單身巨蟹受太歲星助益利多影響，向外走動機會多，打開人脈連結，惟工作機會多於人際桃花，三角戀千萬不能沾；有伴巨蟹暗桃花綻放，人際亨通，一旦伴侶發覺就容易嫉妒破壞，宜事前打預防針，事後安撫。

獅子座 7/23~8/23

愛情運勢★★★

單身獅子因應歡慶的季節，呼朋引伴享樂或購物裝扮是日常，職場周邊引發的人際桃花恐有計較破壞，須有心理準備；有伴獅子想要向外奔走出遊，體驗不同的空氣或刺激，伴侶不見得想同遊，只能尊重個人的喜好和節奏。

處女座8/24~9/22

愛情運勢★★

單身處女座財運旺起來，或者說對錢的慾求更加明確，因此引財入庫，求財過程可能有阻礙，惟有壓力才有成長；有伴處女座和伴侶同時對偵探、心理或神祕學感到興趣而想探索，可能透過學習或追劇來得到求知慾的滿足。

天秤座9/23~10/23

愛情運勢★★★★

單身天秤喜氣上身，社交娛樂暢旺，惟異性情緣方面恐容易陷入三角戀的破壞或愛不到的憤恨，宜借助理性思維；有伴天秤受到美感啟動，能在關係中散發柔和魅力，讓關係從各自為政轉為更多的親密與聚首。

天蠍座10/24~11/22

愛情運勢★★★

單身天蠍有太歲助益如虎添翼，出差或出遊機會多，人際關係能拓展，愛的暗潮流動，要浮出檯面可能尚待數週；有伴天蠍動則旺，你和伴侶不是同遊新景點，就是趕場看電影或追劇，關係展開新的探索與樂趣。

射手座11/23~12/22

愛情運勢★★★

單身射手社群活動蓬勃，你是活動核心人物，因為人際桃花圍著你轉，惟爭風吃醋現象不少，有時會感覺被牽累；有伴射手嚮往並計畫出遊遠方，伴侶重心是在拓展或深耕專業工作，當旅行有助專業發展時，伴侶可能會同行。

山羊座12/23~1/20

愛情運勢★★

單身山羊受外來市場的驅策，全力擴展知名度，職場相關的出差或活動容易有桃花，宜注意不明就裡損害你工作的小人；有伴山羊要注意和密切合作伴侶的金錢和權力分配，誰多誰少都容易有不愉快，有必要重新溝通制度與界線。

水瓶座1/21~2/18

愛情運勢★★★★

單身水瓶外緣暢旺，職場指名度高，向外活動的亮麗表現能引人注目，卻也引來嫉妒破壞，保持警醒就能隨時應變；有伴水瓶和伴侶都忙著向外累積人脈或資源，難免聚少離多，再忙碌也不忘相互分享，關係就不致疏離。

雙魚座2/19~3/20

愛情運勢★★

單身雙魚嚮往戀愛，可能出現曖昧對象或混亂的三角關係，宜學習對錯誤的情勢說不，保持清明的心境；有伴雙魚和伴侶對親近異國文化或電影藝術都有興趣，能夠相偕參加活動以及深度的研討會。

（以上星座除了太陽星座，套用於上升星座和金星，也有類似運勢發生。）

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