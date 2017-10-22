＜婚姻Q&A＞想約小三攤牌 又怕先生反彈鬧出走

很多正宮在外遇事件爆發後，都極力想驅離小三，但真正麻煩的不是外面的女人，而是老公心中不安分的念頭與貪心。（圖／達志影像）〔文／諮商心理師 張璇〕

Q：

一年前便發現先生與異性友人的對話超過朋友的界線，開始為此爭吵，但他甚麼都不承認。後來在他的相機裡看到那女生的自拍照，又在電腦中看到許多他們互相取暖的親暱對話，並得知那是他的國中同學，更加確定他們之間沒那麼單純。

吵過鬧過，也求助婆婆，得到的卻是要我先把自己過好，不要理會，總有一天他會回來。但我不想就這樣過下去，想有一個結果，就直接跟先生攤牌。先生說他會去解決，我反而慌了！該相信他，再給他一次機會嗎？想去找那個女生談談，又怕先生因此反彈怪我。該怎麼處理比較好呢？

A：

任誰遇到這樣的事，都難免悲憤交集、充滿疑問和不知所措，想必妳內心更是傷痛、無助。目前婚姻最重要的信任已破壞，妳很難相信他也很正常，雖然許多正宮在事件爆發後都極力想驅離小三，但真正麻煩的不是這個女人，而是他心中的不安分念頭與貪心，如果他心中的想法是希望妳和小三「共存」，便還是會繼續聯絡。

一般而言，受傷的配偶除了直接協議離婚，常以四種方式因應對方的外遇：「迴避」、「壓制」（尋求法律途徑）、「圍堵」和「妥協」（睜隻眼閉隻眼）。看來妳不想再迴避和妥協，但圍堵和壓制的作法，通常只能治標不能治本，即使嚴格控管對方的金錢及時間，或請家人、長輩、友人幫忙勸說，用激烈方式迫使另一半跟第三者分手，可能也只是讓他們的關係更地下化（手段更高超、謊言更完美）。

先確定自己要的是甚麼，才能冷靜決定以哪一種因應方式面對危機。既然做不到維持現況，態度和立場一定要堅定，表達妳並沒有要默許他們低調互動，也不害怕離婚。

不再隱忍放任，不一定是對第三者施壓，更積極的作法是，試著找出你們的關係到底出了甚麼問題？是婚姻生活太平淡？性生活不協調？雙方的興趣、話題缺乏交集？還是他從妳這裡得不到支持和關心？若他的心還不定，需要不斷從外尋求新的刺激，便可能要作最壞打算，想妥配套措施，趁早認賠了結。

不管未來是分是合，在這時候，照顧好自己和有支持的力量很重要，親友或諮商師的支持陪伴可以幫助妳整理自己的心不那麼惶亂，做出最適合自己的決定。若另一半真有意願回歸家庭，想與妳「真實」地走下去，雙方需要一起「好好檢視」和「面對關係的裂痕」，這樣的「再給一次機會」才有實質的意義。

（寫信給張璇：leohome1971@yahoo.com.tw）

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