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首頁 > 婉君推

只要有了這一樣 萬聖節輕鬆變裝

2017/10/20 13:14

大潤發賣場內設置萬聖節專區。（大潤發提供）〔記者林欣若／台北報導〕大潤發迎接萬聖節，近期賣場內特別設置萬聖節專區，提供多樣的角色套裝以及萬聖配件飾品，讓媽媽們一次解決寶貝的萬聖造型，大潤發表示，隨著萬聖節慶的風潮，全省萬聖節相關商品業績已突破500萬。

受到英雄電影熱潮影響，今年裝扮以美式英雄系列為主，因此英雄系列的角色套裝、面具、造型武器等相關商品銷售都非常亮眼，而「英雄系列套裝」價格399元至500元有找，「雷電神槌」售價688元，特價599元，幾件道具就能輕鬆讓孩子成為超級英雄。雷電神槌特價599元。（大潤發提供）

可愛的公主是許多女孩的夢想，卡通電影的公主系列也是熱賣商品。其中的「雪藍公主套裝」原價499元，特價399元，再加上夢幻的「公主披風」，售價299元，特價 199元，讓孩子成為萬聖節派對最耀眼的公主。雪藍公主套裝特價399元。（大潤發提供）

除了服飾之外，大潤發也推薦其他萬聖小物，像是南瓜小提籃可以讓小朋友沿街討糖裝糖果，或是提著萬聖小燈籠，讓整體造型更加分。南瓜提籃特價39元。（大潤發提供）

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