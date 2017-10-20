（影音）徐佳瑩獻聲《男人》 溫柔女力讓導演每聽必濕

乱彈阿翔（右）搭檔徐佳瑩重新詮釋「女力版」《完美落地》。（牽猴子提供）〔記者許世穎／綜合報導〕紀錄片《翻滾吧！男人》由導演林育賢和導演郭樂興聯手推出，完成從2005年以《翻滾吧！男孩》、2011年劇情片《翻滾吧！阿信》的這場「現在、過去、未來」的翻滾旅程。本次《翻滾吧！男人》特地找來徐佳瑩重新詮釋乱彈阿翔原唱的溫情版《完美落地》，讓導演林育賢每聽必眼濕。

《翻滾吧！男人》紀錄了李智凱奧運前受傷開刀的經過。（牽猴子提供）當年《翻滾吧！阿信》主題曲《完美落地》勇奪金馬獎最佳原創電影歌曲，至今仍讓歌迷嚷嚷上口。在今年世大運上當李智凱一上場，場邊就放出該曲，相當振奮人心。而這次找來徐佳瑩特地重新詮釋，起因於去年李智凱從巴西奧運回來，看著他帶傷參賽、上場，撐住了「完美落地」。雖然沒有拿下獎牌。對當時的大家來說他失敗了，但看著導演眼裡，他是台灣19年來再度登上奧運的體操選手，他做到了！

導演林育賢說：「15年，長大之後很多事情本來就沒想像中容易，他們的故事，也是我們每個人的故事，這次邀請徐佳瑩重新詮釋亂彈阿翔，另一種溫柔聲音，安慰著曾經受傷過的你我。」徐佳瑩在得知要擔任此重要任務時，坦言的確很緊張，又覺得好榮幸，徐佳瑩說：「因為我也是第一次有機會可以幫紀錄片唱歌，那更何況又是阿翔老師的招牌曲，第一次合作就可以唱到他這麼經典的作品是抱著一個接受挑戰的心情，很興奮的來迎接這項挑戰。」

乱彈阿翔在得知徐佳瑩將重新詮釋「完美落地」後，更是重新編曲製作另一種風格，兩人合作愉快。徐佳瑩直說第一次與阿翔見面非常緊張，「沒想到他是個這麼搞笑的人！」更說在他身上學到叫做「忠於自我」的一課，「在音樂上面，就是誠實，然後放感情的去唱」。《翻滾吧！男人》10月27日在台上映。

徐佳瑩「女力版」《完美落地》MV：

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。