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「吳宗憲被罵不意外」 他挺NANA不是炒新聞

2017/10/20 12:24

〔記者洪素津／台北報導〕白雲和NANA感情事鬧上媒體版面，雙方一來一往，昨NANA開記者會向白雲、白雲小孩、自己的父母、自己的公司致歉，只是NANA數度崩潰，有人替NANA抱不平，有人覺得NANA炒新聞，就連吳宗憲也牽扯其中，不惜與那些網友槓上，看在許常德眼中，他po文驚語「吳宗憲被罵不意外」。

NANA西田惠里奈昨天開道歉聲明記者會，崩潰痛哭。（記者胡舜翔攝）白雲與櫻花妹還有邱小姐這段三角戀鬧得誇張，許常德表示NANA的痛苦是千真萬確的，不覺得她在炒新聞，是因為她的痛苦已是炸彈等級，很可能摧毀白雲和她的經紀人和她自己，而外界批評聲浪不斷，許常德則是說：「在她這麽崩潰的時候再給一拳，有道理嗎？」

話題再轉回吳宗憲，許常德直言「吳宗憲被罵也不意外」，他認為吳宗憲說的意思是對的，只是太快了，很多人會誤解，NANA這麽玉石俱焚的反擊，是該嚴厲制止的，是誰說可以這麽無限上綱反擊一個人，「是選擇了愛上一個人的初期就決心到永遠的概念開始在反撲了」。許常德對NANA和白雲此事提出看法。（翻攝自許常德臉書）

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