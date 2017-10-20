（影音）《雷神3》登頂漫威宇宙！爛番茄開出超高評分
2017/10/20 11:43
《雷神索爾3：諸神黃昏》好評不斷，「爛番茄」也開出絕佳評分。（翻攝自YouTube）〔記者許世穎／綜合報導〕漫威最新電影《雷神索爾3：諸神黃昏》繼先前傳出絕佳好評後，昨北美媒體口碑也正式解禁，在知名影評網站爛番茄更開出超好評，至本稿刊登前，42個評分中有41個新鮮，平均分數7.8，新鮮度高達98%，直接宣布該片為「雷神」系列最佳之作，也暫居「漫威電影宇宙」最高評價寶座。
《雷神索爾3：諸神黃昏》暫居「漫威電影宇宙」評分之冠。（翻攝自爛番茄網站）目前《雷神索爾3：諸神黃昏》的好評聚焦在該片豐富的娛樂性，不少媒體更對導演塔伊加維迪提給予高度評價，認為他脫離了以往漫威電影風格，「將幽默趣味發揮到了極致」，《帝國》電影雜誌更盛讚「表現出前所未有的大膽語驚人趣味性」。
「雷神」克里斯漢斯沃（左）和「洛基」湯姆希德斯頓在《雷神索爾3：諸神黃昏》合作無間。（翻攝自YouYube）此外，漫威也於昨天釋出一支該片全新的「Get Help」（快來幫忙）片段，「雷神」克里斯漢斯沃和「洛基」湯姆希德斯頓這對兄弟在難得合作之餘，還有逗趣演出。《雷神索爾3：諸神黃昏》10月24日晚場起在台上映。
《雷神索爾3：諸神黃昏》「Get Help」片段（微劇透，不喜勿點）：
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