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首頁 > 婉君推

小鄧紫琪缺席慈善音樂會 父親再爆靠女兒撈錢

2017/10/20 12:41

年僅9歲的譚芷芸（左）有「小鄧紫琪」之稱，其父親譚順生卻數度被爆把女兒當搖錢樹。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕9歲的香港女童「Celine」譚芷昀日前參加《美國達人秀》，超齡的嗓音一炮而紅，人氣扶搖直上。但不斷有消息指出，譚芷昀的父親譚順生利用女兒撈錢，甚至把她當成活招牌，為自己的歌唱學校作宣傳，撈錢爭議層出不窮。

年僅9歲的譚芷昀參加《美國達人秀》一炮而紅，卻有流言指出，她的父親譚順生卻把女而當搖錢樹。（翻攝自YouTube）譚芷昀在節目中以一首《My heart will go on》驚艷全場，甚至被原唱席琳狄翁邀請擔任演唱會嘉賓。但她爆紅後爭議不斷，父親譚順生數度遭疑利用女兒撈錢。據《蘋果日報》報導，譚芷昀9月還向主辦單位答應出席由中國國寶級鋼琴大師劉詩昆及孫穎舉辦的慈善音樂會，10月卻以撞上其他活動為由臨時喊卡，態度令人不解。

港星薛家燕爆料，譚順生曾搶走自己音樂教室的學生，還利用譚芷昀招募新學員，無疑是把女兒當成「活招牌」。（翻攝自微博）香港女星薛家燕爆料，譚芷昀小時候曾在自己的音樂教室上課，當時譚順生因歌唱實力佳而自薦當老師，未料之後卻開始「搶學生」，幾名學生都轉到譚順生的工作室上課。雖然譚順生解釋當時是因應學生家長要求、盛情難卻，為表歉意甚至將學費32萬台幣全都捐贈慈善團體，但他在2013年創立歌唱學校，也被爆利用女兒當活招牌，爭議不斷。

相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）：

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