滴妹同台Lara跨界開唱 甜美嗓音連哥哥都吃醋

網路紅人阿滴（左）與滴妹（右）共同經營英語教學頻道，至今YouTube已累積超過118萬訂閱人數。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人「阿滴」和「滴妹」一起主持YouTube頻道《阿滴英文》，以分享日常生活英文及旅遊經驗為主題，訂閱人數破百萬。除了影片風格幽默，兄妹倆的高顏質也是關注的焦點，在最新一期影片中，滴妹甚至跨界合作，邀請到「Lara」梁心頤共同合唱《Shape of You》，甜美歌喉驚艷全場，網友忍不住大讚：「滴妹的歌聲根本可以進軍演藝圈了！」

相關影片（取自YouTube，如遭移除敬請見諒）：

滴妹透露，這首歌早在紅髮艾德來台前就已經錄好了，卻遇到演唱會延期，決定搶先上傳這段影片，還特別邀請到「Lara」梁心頤助陣，一起演繹重新編曲過後的版本，影片一釋出就大獲好評，連哥哥阿滴也忍不住吃醋說：「我是花瓶。」粉絲也紛紛大讚：「滴妹出專輯啦」、「下次會不會就換周杰倫來合唱了」、「滴妹的嗓音不輸出道的歌手」、「為了滴妹我願意認真學英文！」

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