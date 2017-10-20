小Angelababy全裸墜樓身亡 經紀人發聲明說…

楊旭文有「嫩版何潤東」稱號。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕28歲中國女星任嬌，長相甜美，神似Angelababy爆紅，15日凌晨被發現全裸倒臥在酒店附近的草叢，事後卻傳出墜樓與染毒、抑鬱症有關，更有爆料指出，事發當晚，任嬌與「嫩版何潤東」楊旭文有說有笑，還進了對方的房間，被指是最大嫌疑人，目前楊男已配合警方調查，死因眾說紛紜，她的經紀人忍不住發聲明闢謠。

任嬌長相神似Angelababy。（翻攝自微博）有網友透露，當晚任嬌與23歲的鮮肉男星楊旭文在一起，兩人有說有笑入男方房間，絲毫無自殺念頭，殊不知隔日便全裸墜樓身亡，事後傳出任嬌患有抑鬱症，才會想不開跳樓，加上楊旭文涉嫌吸毒，昨在警局待了48小時了解情況後，隨即被釋回。

任嬌經紀人發聲明。（翻攝自微博）對於死因傳得沸沸揚揚，經紀人王薇得到任嬌家人的委託，昨（19日）在微博發出聲明：「近日關於網上傳播的一切任嬌離世的原因，消息（圖片）均為不實傳言，請網友們尊重逝者，不要道聽途說，以訛傳訛，關於此事件的最後結果，以警方調查後公布的結果為準。」 任嬌15日凌晨全裸墜樓身亡。（翻攝自微博）

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