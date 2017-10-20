（影音）豪華房車AUDI A8 L跑車化─AI主動式懸載+動態4輪轉向

〔記者方維鐸／西班牙攝影、報導〕Audi全新大改款的A8豪華房車，全車系標配前／後軸最高可分配70%及85%的quattro智慧型全時4輪驅動系統（正常狀態下前後軸為40：60非對稱動力分配），賦予其絕佳的抓地循跡表現，透過Audi AI主動式懸載及動態4輪轉向系統的輔助，讓這輛豪華房車兼具平順如絲的行路舒適性，以及媲美跑車的操控穩定性。

新一代A8車體的Audi Space Frame結構，以碳纖維、鎂合金、鋁合金和鋼材等複合材質打造，剛性要比上一代A8增強了24%。（記者方維鐸攝）在瓦倫西亞丘陵地帶的蜿蜒道路上馳騁，A8 L其實不太讓人察覺到豪華大車的壓迫感，透過Audi Select Drive選擇auto模式的駕馭感與舒適性，甚至會比在comfort或dynamic模式更均衡全面。面對狹窄急促的彎道，動態4輪轉向確實讓進出彎的過程更刁鑽犀利，但欠缺經驗的駕駛人可能還是得先適應一下，才不會被突如其來的車身擺動嚇出一身冷汗。

《Audi AI主動式懸載提供的側撞防護機制》當車輛側面有時速超過25公里的物體快速接近時，其主動式懸載會立刻自動提升8公分，以剛性較強的門檻和門框結構來承受撞擊，原廠宣稱該機制可降低50%車內乘員胸腹受到的衝擊力道。

（記者方維鐸攝）全新A8 L的軸距僅較上一代小幅增加6mm至3,128mm，面對BMW 7系列及國內剛剛上市的小改款S-Class等長軸豪華房車對手，數據上雖較為遜色，然而實際乘坐於後座仍覺得十分寬敞充裕，加上應有盡有的舒適奢華配備和功能，以及難以挑剔的內裝用料與組裝品質，自然會成為豪華房車級距的優選之一。

《Audi AI主動式懸載減緩路面衝擊回饋的效果》這套透過48伏特供電系統支援的主動式電子懸載，若透過Audi Select Drive選擇comfort模式，能有效減緩路面突起物所造成的震顛感，提供較為舒適平緩的路面回饋。（記者方維鐸攝）在濱海的碼頭區，Audi原廠也規劃了一系列Audi AI動態體驗活動，讓來自全球各地的重要媒體親身感受新A8的創新科技。 新A8 L的軸距長度來到3,128mm，要比上一代小幅成長了6mm，儘管帳面數字略遜於Mercedes-Benz小改款S-Class長軸版，以及BMW 7系列長軸版等同級對手，但坐在後座仍覺得非常寬敞舒適，用料質感、配備功能與乘坐感受均教人難以挑剔。這輛試駕車後座採雙人座設定，雖然不太被國內豪華房車買家接受，但在歐美卻是真正後座買家眼中尊榮奢華的象徵。（記者方維鐸攝） AUDI西班牙瓦倫西亞試駕活動現場，備有A8和A8 L的汽柴油動力車型，供各國媒體試駕體驗。（記者方維鐸攝）

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Audi Taiwan預定今年底台北車展先將新A8在國內公開亮相，正式導入上市則在明年第2季左右，車型會有搭載3.0 V6汽柴油動力的50 TDI、55 TFSI，以及4.0 V8汽油引擎的60 TFSI，接下來還可能追加配置6.0 W12引擎的70 TFSI頂級旗艦。

【Audi A8 L 55 TFSI quattro小檔案】

車身尺碼（車長×車寬×車高）：5,302×1,945×1,488mm

軸距：3,128mm

引擎型式：V6 DOHC 24汽門 TFSI缸內直噴雙渦流Turbo

排氣量：2,995cc

最大馬力：340匹／5,000～6,400轉

最大扭力：51.0公斤米／1,370～4,500轉

驅動方式：quattro智慧型全時4輪驅動

排檔設計：8速tiptronic手自排

0～100公里／時加速：5.7秒

極速：250公里／時（電子限速）

平均油耗：12.8～13.3公里／公升（原廠數據，依輪胎規格而異）

德國售價：97,000歐元起

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