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（影音）玖壹壹興奮飆「我操」 阿妹嗨翻巨蛋萬人險昏倒

2017/08/20 20:14

阿妹（中）今晚請到玖壹壹站台當嘉賓。（EMI提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕「阿妹」張惠妹今晚在高雄巨蛋開唱，嘉賓請到玖壹壹，他們當下的第一反應就是：「我操，真假！」也對於被心目中的女神欽點感到超興奮。阿妹和玖壹壹並合唱《打鐵》，將高雄巨蛋現場氣氛炒熱，阿妹還在台上性感扭屁股，讓歌迷全都嗨翻，她也笑說：「等一下等一下，先幫我確認一下現場有沒有人昏倒。」

玖壹壹送上匾額，右二為阿妹。（EMI提供）

玖壹壹笑稱其實很緊張，「聽說妹姐粉絲都超歡樂。」阿妹也虧：「我的粉絲和你們不一樣，男生比較多，你們那邊女生應該比較多。」健志則說：「我們女生粉絲是小朋友，男生都是一些中年阿伯。」讓歌迷笑翻。

阿妹（前排左）和安那（前排右）、Boxing朝聖粉絲的胖卡飲料車。（EMI提供）

而玖壹壹也送上寫著「妹威顯赫」的匾額，不過3人顯然搞不太清楚正確的順序怎麼念，笑說「妹威顯赫」和「赫顯威妹」應該都可以，阿妹也相當驚喜說，從來沒有收過這樣的禮物，洋蔥和健志更分別建議她掛家門口或床頭。

阿妹粉絲今天為了慰勞工作人員，還在現場準備胖卡飲料車，外送咖啡、紅茶、水果茶等飲料，讓阿妹也忍不住帶著外甥女安那、子弟兵Boxing一起去朝聖。

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