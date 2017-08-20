（專訪＋影音）為何重現學運和子瑜事件 《爆炸2》導演終於坦承...

〔記者賀靜賢／專訪〕公視相隔7年推出《他們在畢業的前一天爆炸》續集，重現「太陽花學運」和「周子瑜事件」引關注。導演鄭有傑說《爆炸2》著重的仍是人的故事，「太陽花不是主軸也不是目的，但真實發生過並影響這個世代的台灣人，我只是不迴避而已。」

《他們在畢業的前一天爆炸2》導演鄭有傑。（記者趙世勳攝）

《爆炸2》直切318學運和「天然獨」，但中國交換學生的角色也批判了台灣社會缺乏溝通的現狀。鄭有傑說全世界都傾向言論兩極，「每個人都能在社群網路發聲，但發聲的時候，卻沒有承擔對等的責任」。他也有感現代人濫用言論自由，強調免於恐懼才是自由的真諦，多少呼應了他重現「子瑜道歉事件」的心情。

鄭有傑將「太陽花學運」和「周子瑜事件」放入《爆炸2》中。（記者趙世勳攝）

即使318學運非《爆炸2》主軸，鄭有傑並不迴避給予評價。他說當時對於《服貿》，心裡早有滿滿的問號和疑惑，然後就有一群年輕人佔領議會，他心裡很激動也去了現場；「那時候看到的是一個很不一樣的景象，不只有學生，而是各個年齡層的人，都非動員而來，大家有同樣的恐懼和疑惑，同樣的想要保護一種現有的、免於恐懼的生活方式」。

鄭有傑說，318應該是所有活過那個時代的台灣人一種特別的經驗，「《服貿》最終沒有通過，但我們那種免於恐懼的自由仍然逐漸限縮，那如果通過的話呢？那如果通過的話，就不只是現在這個樣子了吧！」