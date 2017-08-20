49歲周慧敏曬健身照 零贅肉身材宛如少女

周慧敏年輕時長相清純，被譽為「玉女掌門人」。（翻攝自周慧敏主意工作室微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港女星周慧敏影視歌三棲，清純可人的外型被視為第一代玉女掌門人，是許多人心目中的夢中情人，近年來熱衷公益活動，較少出現在螢光幕前，已經49歲的她保養得宜，被封為「不老女神」，日前她的工作室PO出她在健身的照片，如少女般的體態驚呆眾人。

周慧敏曬健身照，身材依舊曼妙。（翻攝自周慧敏主意工作室微博）

周慧敏工作室日前在微博PO出她在健身的照片，照片中她穿著一身黑衣，搭配黑色球鞋，低調中帶著點時尚，只見她兩手拉著吊環，神情相當認真，但最讓人眼睛為之一的，是她毫無一絲贅肉的身材，穿著緊身長褲更加凸顯她的纖細長腿，如同青春少女般的身材令人驚艷，也搭配文字「開始鍛鍊體魄迎接大計畫，一個大家問了好久的問題，下星期初有答案了」，讓粉絲相當期待。

周慧敏即將邁入50歲，看起來仍如少女。（翻攝自周慧敏主意工作室微博）

粉絲們看見周慧敏健身的照片紛紛大呼「妳真的要50歲了嗎」，並說「健身真的可以成為一種對抗時間的方式」，也有人認為除了外型的保養，心態上的年輕也很重要，而周慧敏就是兩者都做到才能年輕如故，大讚她是「真正的女神」。