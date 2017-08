謝忻森77轟反年改團體是自私鬼。(時代創藝提供)

〔記者洪素津/台北報導〕昨日晚間台北世大運在台北田徑場開幕,不料場外反年改團體抗議升溫,一度發生衝突還中斷選手進場,甚至傳出外媒大喊「shame on you! I want see students(以你們為恥,我們要看學生選手)」,台灣形象跌落谷底。這也讓謝忻在臉書上森77直說「抗議也要看場合」,砲轟抗議年改團體「自私鬼」。

由台灣主辦的國際矚目世大運昨隆重開幕,不少藝人朋友們也大大關心此事,而返年改團體的荒謬行徑也引起眾論,謝忻就在臉書上寫下「超級令人森七七。抗議也要看場合,竟然挑在這個時候!自私鬼」,謝忻表示「這樣擋人讓舉旗手很孤單,讓場面很乾你們知道嗎!?」最後謝忻更提議反年改團體也可以來個「freestyle 進去表演一下讓場面豐富一點啊~」,大大諷刺反年改團體。