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首頁 > 婉君推

（影音）張立昂心愛的「他」暴斃 怕心碎短期拒做這件事

2017/08/20 17:40

張立昂出席代言活動。（記者宋志雄攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕張立昂今出席運動品牌代言活動，現場抽出數名幸運粉絲上台拿大聲公，喊出對他的愛意，讓他笑開懷。他先前赴中國拍戲1個月，回到家養了4年的寵物魚「Quincy」突然生病暴斃，讓他難過到痛哭失聲。愛魚心切的他，特地帶著寵物遺體到信義區埋葬，「想說讓牠住好一點，還可以跟大家聊天」。

張立昂愛魚暴斃。（記者宋志雄攝）

張立昂透露，愛魚「Quincy」相當有靈性，幾乎跟狗狗沒兩樣。他回家時Quincy會猛力往門口方向游啊游，歡迎主人回來；有時他在家忙著看劇本，Quincy 看他沒反應，也會刻意華麗轉身「甩尾」，將魚缸內的水潑出，藉機獲取主人關注。

張立昂因愛魚Quincy生病暴斃，難過痛哭。（翻攝自張立昂臉書）

張立昂先前在臉書發文哀悼愛魚走了，「緋聞女友」邵雨薇也留言關心安慰。他透露，當時他苦惱如何處理Quincy的遺體，碰巧當天他得要參加電影《痴情男子漢》活動，就把Quincy帶到信義區附近公園，「那邊有很多阿公阿嬤在哪裡聊天，牠那麼活潑，那邊應該很適合牠，而且地點也不錯，想讓牠住好一點。」被問到之後還想不想養寵物，他立刻搖搖頭，直呼：「暫時沒有那麼大的心臟了。」

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