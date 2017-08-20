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（影音）Hebe師姐收驚功力轉移 Ella現場敲木魚誦經超有慧根

2017/08/20 15:52

S.H.E今天出席World gym螢光派對活動。（記者王文麟攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕S.H.E今天出席World gym螢光派對活動，18日Hebe出席張惠妹演唱會，再度上演「師姐」梗，拿著木魚念誦《三天三夜》，還作勢幫阿妹敲天靈蓋收驚，儼然是「師姐專業戶」，今天3女合體出席活動，現場媒體也應景準備小木魚送上，Ella也順手接過，直接現場開始Freestyle，全場笑翻，看來Hebe的功力也轉移到Ella身上。

Hebe今天出席World gym螢光派對活動。（記者王文麟攝）

Hebe笑說：「我已經達到我收驚事業巔峰，居然幫阿妹收驚耶！而且在她演唱會。」收驚收到還有粉絲拜託師姐發功，Ella也開玩笑說：「如果要受精就去婦產科啦！」

Hebe（右）、Ella今天出席World gym螢光派對活動。（記者王文麟攝）

近日3女代言接不完，Hebe說隨著大家年紀增長，她們適合的品項和形象都不同，Selina笑說，覺得Ella很適合接汽車廣告，「因為訴求家，看到都會熱淚盈眶，而且你讓人很有安全感。」讓Ella也大喊要車商快來找她。

S.H.E今天出席World gym螢光派對活動。（記者王文麟攝）

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