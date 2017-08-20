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福原愛到世大運探班江宏傑 孕肚曝光啦！

2017/08/20 15:27

福原愛（中）現身世大運開幕晚會，為老公江宏傑（左）及羽球國手戴資穎（右）加油，孕肚也正式曝光。（翻攝自臉書）

〔記者羅子欣／綜合報導〕國際運動盛事世大運昨天開幕，雖然中間受到抗議團體的阻擋延誤了行程，最後仍順利完成開幕表演，桌球好手江宏傑不僅代表台灣出賽，也擔任傳遞聖火的第一棒火炬手，肩負重任，開幕前一天就到選手村準備，暫時將懷孕的老婆福原愛留在家中，讓對方守空閨嬌喊好寂寞，沒想到她好像太想念老公，昨現身開幕晚會探班，孕肚也正式曝光，意外成為焦點。

日本桌球名將福原愛（左）去年嫁台灣桌球國手江宏傑，婚姻幸福美滿。（翻攝自微博）

同樣擔任火炬手的羽球國手戴資穎，昨晚和江宏傑、奧運射箭銅牌得主譚雅婷、台灣巨砲陳金鋒，共同點燃聖火，不過因為遭到抗議事件攪局，外界相當關心表演是否順利，她特別發文安撫粉絲：「昨天真的有點到火啦！」表示雖然行程延誤，大家仍然盡力把最好的一面表現出來，隨後她PO出在休息間的合照，驚見挺著孕肚的福原愛也在現場，粉絲也忍不住暴動：「福原愛也來了！」直呼被黏TT愛相隨的江宏傑夫婦閃到受不了。

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