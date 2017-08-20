（影音）Selina看陳金鋒點聖火爆淚 Hebe讚運動員精神
2017/08/20 16:30
S.H.E今天出席代言健身中心的千人有氧派對活動。（記者王文麟攝）
〔記者陳慧玲／台北報導〕S.H.E今天出席代言健身中心的千人有氧派對活動，受訪話題圍繞在昨天開幕的世大運，Selina說，看到陳金鋒帥氣揮棒點燃聖火一瞬間，心中無比感動，眼眶泛淚水。
Selina談到，她們曾去看過中國北京奧運開幕式，很了解所有運動員為體育賽事所做的準備，她說：「運動員都有來『大幹一場』的心情，開幕式士氣會特別高昂。」
過去Selina多次參加馬拉松比賽，Hebe說：「她有自己的堅持，自己和自己的競賽。」
Ella比喻反年改團體鬧場：「像家有喜事，卻被鬧場觸霉頭。」（記者王文麟攝）
對於世大運開幕式被反年改團體鬧場，Ella說：「你們有權爭取自己的權益，但請相互尊重。」並說內心很激動，比喻：「就好像家有喜事，卻被鬧場觸霉頭。」
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