謝承均不滿反年改團體鬧場。(翻攝自謝承均臉書)

〔記者洪素津/台北報導〕8點檔戲劇一哥謝承均日前剛結束拍攝《甘味人生》,現正休息養精蓄銳中,昨天國際矚目的世大運隆重開幕,不料卻發生反年改團體鬧場,阻擋世大運選手入場,也讓謝承均爆氣在臉書上分享本報新聞,且說:「世界真的看到台灣了!無知,愚蠢到丟臉至極!」看得出來情緒相當不滿。

昨日晚間台北世大運台北田徑場開幕,而場外反年改抗議升溫,一度發生衝突,最後竟中斷選手進場,甚至傳出外媒大喊「shame on you! I want see students(以你們為恥,我們要看學生選手)」,台灣形象跌落谷底。這讓謝承均也相當不滿,直接在臉書上諷刺:「世界真的看見台灣了!」認為此舉「真的無知,愚蠢到丟臉至極」,好不容易台灣主辦國際性賽事,卻有這種無知的行徑出現。