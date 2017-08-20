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衛生紙盒塞滿鈔票還拿50英鎊紙鈔擦鞋 超狂屁孩群炫富成另類新網紅

2017/08/20 15:33

最近一群瘋狂炫富的青少年們，成了Instagram上的另類新網紅。（翻攝自RICH KIDS OF LONDON Instagram）〔記者陳昱均／綜合報導〕隨著網路科技越來越發達，不只人們取得資訊的管道變多，就連想要一步登天走紅，都不再是太過困難的事，只要敢說敢做敢表現，都有機會成為眾人關注追蹤的「網紅」。而最近，Instagram上就出現了一個相當特別的網紅帳號，叫做「倫敦的富有孩子們」（RICH KIDS OF LONDON），這並不是單一名富家少爺少奶奶所創的，而是廣發「英雄帖」，號召英國倫敦地區的自認是有錢人的青少年們相互比拚，拍下自己的炫富照片或影片，然後投稿到這個帳號上，之後才會由該帳號幫忙公開PO出，讓大家見識他們究竟過著多麼奢華的生活，沒想到卻吸引了將近53萬人追蹤，成為另類的新網紅。

這群青少年們過著極致奢華的生活。（翻攝自RICH KIDS OF LONDON Instagram）這群青少年們過著極致奢華的生活。（翻攝自RICH KIDS OF LONDON Instagram）這群青少年們過著極致奢華的生活。（翻攝自RICH KIDS OF LONDON Instagram）這群青少年們過著極致奢華的生活。（翻攝自RICH KIDS OF LONDON Instagram）在此帳號的PO文中，除了可以看到開名車、全身名牌、住豪宅、出國旅遊搭成奢華頭等艙的青少年們的照片外，也時常出現狂灑鈔票、鈔票多到能多成一座小山的誇張畫面，有人還把衛生紙盒裡的衛生紙都給抽出換成滿滿的鈔票，暗示自己生病時都是用鈔票擦鼻涕；更有人掏出50元英鎊（約台幣2000元）紙鈔來，不是為了買東西，而是嫌惡地把被農夫碰過的皮鞋給擦乾淨，令人咋舌。雖然有網友表示看這些孩子們各種使出渾身解數來炫富挺有趣的，但是更多人認為這種不正確的崩壞價值觀與金錢觀根本不適合被公開PO出來，很有可能會影響到其他因為覺得這樣做很帥很新奇的孩子們的觀念，評價兩極。裝滿鈔票的衛生紙盒是感冒時拿來擦鼻涕的。（翻攝自RICH KIDS OF LONDON Instagram）50元英鎊紙鈔是拿來擦鞋用的。（翻攝自RICH KIDS OF LONDON Instagram）

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