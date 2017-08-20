柯文哲越南小國論惹毛海倫清桃 「支持你但我超不爽」

海倫清桃（左）曾公開表示很欣賞柯文哲。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕先前世大運部分賽事票房告急，台北市長柯文哲失言脫口：「你會看越南對多明尼加？我才不信。」意指兩個小國家的比賽本就難吸引大家去看，這讓越南女星海倫清桃森77，坦言過去很欣賞柯文哲，所以自己也投身立委參選，但現在只感到很不爽。

海倫清桃因身世及學歷造假，星途大受影響。（翻攝自海倫清桃臉書）

海倫清桃昨日在臉書表示，終於知道為什麼3年來都接不到某市政府的任何活動，理由是因在柯文哲眼裡越南是小國，讓她大批歧視，也說柯文哲競選時其他藝人不敢幫忙造勢站台，只有她這個小國藝人多次力挺他，並委屈表示這3年來自己是啞巴吃黃蓮，沒接到市政府工作被狂酸是自己的問題，質疑「越南」是否是選舉時拿出來吃吃豆腐的假議題。

海倫清桃對柯文哲認為越南是小國感到很不爽。（翻攝自海倫清桃臉書）

海倫清桃說一直到悠遊卡找上日本AV女優代言，她才大夢初醒原來被歧視，她提出國際上評論大國的幾個主觀條件，力駁「越南小國說」，最後還說：「下次選舉桃子還是支持你的，不過我超不爽就是了。」