他曾獲選「最想一夜情男星」 醜怪頭自毀形象
2017/08/20 14:52
齋藤工連續3年被日本女性票選為「最想一夜情」的男星。（翻攝自週刊女性）〔記者羅子欣／綜合報導〕35歲日本男星齋藤工，因和上戶彩演出不倫戀題材日劇《晝顏》，深情、憂鬱而神秘的模樣，迷倒一票師奶，站穩性感男神地位，還連續3年榮登「最想發生一夜情」的男星票選冠軍，打敗福山雅治、玉木宏等人，不過他近日自毀形象，在新片《蠱毒Meatball Machine》中變身詭異造型的綠色外星人，帥氣形象完全粉碎。
齋藤工3年前和上戶彩合作日劇《晝顏》，奠定性感男神地位，近日該劇也推出電影版。（可樂電影提供）據悉，該片由擅長CG特技化妝的導演西村喜廣執導，代表作還包括《正宗哥吉拉》、《進擊的巨人》等人氣電影，《蠱毒》延續他鮮明的風格，灌入血腥、暴力、色情與變態的元素，男主角則由田中要次擔任，故事描述一名孤獨的中年男子，為守護心愛的女人，甘願被神秘生物操控，而齋藤工雖然只是客串演出，但造型實在太搶戲，意外引起討論。齋藤工將在客串的新片《蠱毒Meatball Machine》中，化身詭異造型的綠色外星人。（翻攝自Oricon news）
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