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阿信《憨人》真心話催淚 自爆曾被老師請下台

2017/08/20 13:48

阿信過去不善於說話，現在卻一開口就感動粉絲。（翻攝自臉書）〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天主唱阿信曾被粉絲封為「教主」、「傳道士」，因為他常在演唱會上說出許多讓人深省的話語，但沒想到阿信自爆以前很不會說話，還曾在參加即興演講時，被老師「請下台」。

五月天「人生無限公司」演唱會上，獻唱《憨人》時阿信有一段感人話語，他談到學生時代曾被老師處罰去參加即興演講，他回憶當時情景：「大家好，我是3年7班陳信宏，之後我就在台上站了5分鐘，老師說：『好了，你可以下去了。』我腦袋一片空白。」

阿信說：「我不是個很會說話的人，很多事情我要事先準備好，不會有任何一絲差錯才行，雖然說我們演唱會上也會突槌，尤其是我。」

即使近期嘻哈歌手比賽freestyle，，但阿信說五月天不一樣，並向歌迷說：「我們沒有freestyle，我們會事先花很多時間準備，花很多時間寫歌、作詞、編曲，有時候你們會等很久，但是我發現，無論如何你們也一直都在，沒有拋棄過我們。」並告訴歌迷，希望不管經過多少年，希望歌迷能帶著他們新的人生故事一起來分享。

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