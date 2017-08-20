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認了背叛碧昂絲偷吃 傑斯：重建婚姻是做過最困難的事

2017/08/20 14:15

傑斯（右）在新歌中認了自己過去曾背著妻子碧昂絲（左）偷吃。（翻攝自Bravo TV）〔記者陳昱均／綜合報導〕西洋饒舌天王傑斯（Jay Z），在6月底推出了全新專輯《4:44》，並在歌曲中公開認了去年妻子碧昂絲在專輯《Lemonade》中暗指他背著自己偷吃是確有其事的唱道：「看著，我道歉，常常玩弄女人，直到我的第一個孩子出生才能看透一個女人的眼睛，雙胞胎的自然產也讓我相信了奇蹟真的存在。」而現在又喜迎一對龍鳳胎誕生、二度當爸的傑斯，似乎真的收起玩心，把重點擺回家庭和家人身上，最近也終於公開談論自己與碧昂絲的婚姻路上的起起伏伏，透露要重建這段原本已經分崩離析的婚姻，是自己此生中做過最困難的事情。

傑斯在美國時間6月30日發行的新專輯《4:44》，裡面訊息量相當具大，一推出就引發熱議。（翻攝自hiphopearly）傑斯日前在自己的音樂串流平台「Tidal」上，難得公開談論自己與碧昂絲將近10年的婚姻，形容：「我來到這個地方，而我們一起建造了一棟巨大華美的豪宅，不過這段感情的根基並不是100%建立在誠信之上，然後它就開始龜裂了，而事情也演變到大眾都看得清的明顯程度，然後我們就達成一個共識，想說：『好吧，把它徹底拆毀，然後我們從頭開始』，這真的是我所做過最困難的事了。」

而傑斯也吐露，早在招認自己出軌的歌曲《4:44》正式發行前，他就有讓妻子碧昂絲先行聽過，對此他就說道：「我們曾處在那個我們只想讓這一切好好運作的地方，這絕對不可能是假的，一次都不可能，而我的意思並不是說這對我們來說是相當不舒服的，因為這確實是的，只是因為我們已經花了太多時間走到這，所以才顯得稍微沒那麼令人不快一些。」幸好，在雙方的共同努力之下，夫妻倆又找回了對彼此的喜愛與熱情，加上中間還有大女兒布魯艾薇與一對新生兒潤滑，令粉絲相當期盼這5口之家接下來能繼續過得幸福美滿。碧昂絲先前順利產下一對龍鳳胎寶寶們。（翻攝自碧昂絲Instagram）

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