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不可能的任務！飛行傘上挑戰「阿卡貝拉」

2017/08/20 11:47

VOX玩聲樂團（由左至右分別為宜勳、大為、順智、祈中、洲洲）
成軍於2012年，由5位男性組成的純人聲演唱團體，擅長演唱現代A Cappella。（記者陳宇睿攝）
〔記者林佳諄／新北報導〕夏日玩山、玩水玩膩了，不如來挑戰翱翔天空的快感吧！週末生活版特別邀請台灣A Cappella（阿卡貝拉，意指無樂器伴奏的純人聲音樂）團體「VOX玩聲樂團」挑戰在飛行傘上，演唱孫燕姿的經典歌曲「第一天」，究竟這5個大男孩能否克服心中恐懼、乘風高飛呢？快跟著我們一探究竟！

VOX玩聲樂團接受挑戰，在高空中A Cappella孫燕姿的經典歌曲「第一天」。來到位於新北市萬里區的野馬飛行俱樂部，海拔高度約180公尺，風況好時可飛至300～500公尺的高空，奢侈地俯瞰青山、碧海的景致，是北部知名的飛行場地。野馬飛行場負責人劉松添表示：「要能順利地起飛，除了天氣好、風況好，最重要的是起飛時要一直往前跑，就算腳懸空也要繼續跑！」 

起飛後，風況好的話可飛至300～500公尺的高空中，一覽北部沿海景色！原本信心滿滿的5名團員，在決定飛行順序之時，就開始互相「謙讓」，最後以猜拳的方式決定起飛順序。儘管5人皆信誓旦旦地表示「不怕」，卻在助跑起飛時，把教練當初叮嚀的起飛訣竅「用力跑」拋在腦後，更發出慘叫聲，大喊：「我跑不動啦！」狼狽起飛的糗態，讓現場教練笑翻。

雖然教練在起飛前不斷叮嚀「用力跑」，但團員們還是嚇到大喊：「跑不動啦！」雖然成員們在起飛時糗態百出，然而一到空中，起飛前的恐懼感完全拋到腦後。在教練的操控下，乘著飛行傘翱翔在300公尺的高空中，身體感受著陣陣的海風，隨著風時而沿著山壁飛行，時而飛越蔚藍的海洋、沙灘、公路上，北海岸的風景盡收眼底。而5人是否順利在300公尺的高空中A Cappella呢？快點點進影片連結就知道囉！飛行傘憑著輕巧的裝備，只要在晴朗的天氣、穩定的風向，就可以體驗翱翔高空的快感。（記者陳宇睿攝）2017/8/20週日「週末生活版」

 

新北萬里野馬飛行場：0932-926-289；新北市萬里區北基里（於新北市萬里區瑪鋉路39號即可見路標-野馬飛行傘）；09：00～17：00，無休；體驗飛行每航程約1,600元，雙人傘滯空時間5～10分鐘。

週末生活版8/20當期重點：

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