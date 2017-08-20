黛安娜王妃生前一手戴兩錶 原來與「他」有關

在一張黛安娜王妃生前的黑白照片中，可以看到她左手腕上同時配戴了兩隻錶。（翻攝自Marie Claire UK）〔記者陳昱均／綜合報導〕英國黛安娜王妃在本月底逝世就將滿20周年，而有「人民的王妃」之稱的她，過去也常透過自身的穿著來表達自身主張，同時還是她藉此向摯愛的家人們表達愛意的特殊方式，像她與查爾斯王子結婚時，頭上所戴的皇冠就是姊姊先前結婚時所戴的同一個配飾；而黛妃當年產下威廉王子後，查爾斯王子還曾送她一個刻有威廉名字的項鍊，也跟隨了黛妃多年，顯示出她是一個相當念舊的人。而最近友人就發現，在黛妃與查爾斯王子結婚當年的老照片中，可以明顯看到她左手腕上一次戴了2隻錶，令人大感意外與好奇。

黛安娜王妃（右）結婚時頭上所戴的皇冠，並不是女王過去所配戴的，反而是黛妃姊姊先前結婚時所戴的同一個。（翻攝自Harper's Bazaar）根據《Marie Claire UK》報導，這張照片其實是在1981年7月，黛妃與查爾斯王子訂婚的那天所拍下的，滿臉露出嬌羞與幸福笑容的黛妃，其實是在英國御林軍馬球俱樂部（Guards Polo Club）觀看未來的丈夫打馬球的英姿，並替他加油。仔細一看，黛妃當天除了身穿一件印花襯衫、左手無名指上戴著巨大婚戒外，左手腕上更是神奇地同時出現了2隻錶，據悉錶帶較細的金屬錶其實是黛妃自己的，而另一支錶帶較粗、錶面也大上許多的手錶，其實是查爾斯王子的，她把未來丈夫的手錶也一起配戴在自己手上，除了能夠向夫君致敬外，同時也藉此希望他能在球賽中取得優秀成績，舉動十分浪漫可愛。 黛妃手上錶帶與錶面較粗的手錶，其實就是查爾斯王子的。（翻攝自Marie Claire UK）