限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

瑪丹娜59歲生日 首度曬7口全家福

2017/08/20 10:18

瑪丹娜17日歡度59歲生日。（法新社）〔娛樂頻道／綜合報導〕美國流行天后「娜姐」瑪丹娜17日歡度59歲生日，她帶著6名子女到義大利度假慶祝，她19日難得曬出一家7口的全家福照，子女環繞讓她看起來相當幸福。

瑪丹娜育有6名子女，分別為20歲女兒蘿狄絲、17歲兒子洛可、11歲養子大衛、11歲養女梅西，今年2月又從馬拉威領養4歲雙胞胎女童艾絲黛與史黛拉，19日她在Instagram上PO出全家福，這是她首度分享一家7口的照片，照片中她站在6名子女中間，臉上少了在舞台上的霸氣，充滿了母親的慈愛，似乎相當滿意現在的生活。瑪丹娜一家7口全家福。（翻攝自Instagram）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
經典情慾片《失樂園》重映 入場前先發保險套 經典情慾片《失樂園》重映 入場前先發保險套
2017/08/20 07:27
反年改大鬧世大運 熱血主播爆氣怒譙「丟臉離譜」 反年改大鬧世大運 熱血主播爆氣怒譙「丟臉離譜」
2017/08/20 07:10
江蕙「難過抬不起頭」 暗指世大運鬧場引熱議 江蕙「難過抬不起頭」 暗指世大運鬧場引熱議
2017/08/20 07:18
鋒砲炸裂！陳金鋒讓徐展元又哭了 鋒砲炸裂！陳金鋒讓徐展元又哭了
2017/08/20 07:01
明道「祕戀1年女友」身分曝光 手撐腰疑有孕 明道「祕戀1年女友」身分曝光 手撐腰疑有孕
2017/08/20 08:12
（影音）和解黃安？吳宗憲6字回應 （影音）和解黃安？吳宗憲6字回應
2017/08/20 07:23
44歲女星 母子戀2個月玩完 44歲女星 母子戀2個月玩完
2017/08/20 08:53
（影音）睽違10年沒上台 阿妹虧Saya「最難請的嘉賓」 （影音）睽違10年沒上台 阿妹虧Saya「最難請的嘉賓」
2017/08/20 07:28
年過半百渴望戀愛 金鐘戲后被一句話惹哭 年過半百渴望戀愛 金鐘戲后被一句話惹哭
2017/08/20 07:13
木村14歲愛女熱褲美腿照見光 鄉民暴動急刪圖 木村14歲愛女熱褲美腿照見光 鄉民暴動急刪圖
2017/08/20 10:00
男神當爸搶賺奶粉錢 開IG用3國語言發文吸粉 男神當爸搶賺奶粉錢 開IG用3國語言發文吸粉
2017/08/20 07:25
（影音）許仁杰周定緯聯手開唱 嗆聲潘裕文逼出場 （影音）許仁杰周定緯聯手開唱 嗆聲潘裕文逼出場
2017/08/20 07:36
《爆炸2》中國學生PO文評台灣 談言論自由惹爭議 《爆炸2》中國學生PO文評台灣 談言論自由惹爭議
2017/08/20 07:06
被爆退出SpeXial 以綸臉書發聲 被爆退出SpeXial 以綸臉書發聲
2017/08/20 07:15
女星演技遭酸比椅子腳還僵 出道17年後急報名演技課程 女星演技遭酸比椅子腳還僵 出道17年後急報名演技課程
2017/08/20 09:14
豆花妹揪阿喜開睡衣趴 嬌認裸睡床上體位多 豆花妹揪阿喜開睡衣趴 嬌認裸睡床上體位多
2017/08/20 07:07
瑪丹娜59歲生日 首度曬7口全家福 瑪丹娜59歲生日 首度曬7口全家福
2017/08/20 10:18
女星懷孕嗅覺失靈 聞屎味卻覺得香 女星懷孕嗅覺失靈 聞屎味卻覺得香
2017/08/20 07:19
張睿家感恩颱風攪局 暴投偶像郭泓志 張睿家感恩颱風攪局 暴投偶像郭泓志
2017/08/20 07:04
五月天「歌」頌世大運 李宗盛站台獻《山丘》 五月天「歌」頌世大運 李宗盛站台獻《山丘》
2017/08/20 10:16
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.