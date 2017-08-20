瑪丹娜59歲生日 首度曬7口全家福
2017/08/20 10:18
瑪丹娜17日歡度59歲生日。（法新社）〔娛樂頻道／綜合報導〕美國流行天后「娜姐」瑪丹娜17日歡度59歲生日，她帶著6名子女到義大利度假慶祝，她19日難得曬出一家7口的全家福照，子女環繞讓她看起來相當幸福。
瑪丹娜育有6名子女，分別為20歲女兒蘿狄絲、17歲兒子洛可、11歲養子大衛、11歲養女梅西，今年2月又從馬拉威領養4歲雙胞胎女童艾絲黛與史黛拉，19日她在Instagram上PO出全家福，這是她首度分享一家7口的照片，照片中她站在6名子女中間，臉上少了在舞台上的霸氣，充滿了母親的慈愛，似乎相當滿意現在的生活。瑪丹娜一家7口全家福。（翻攝自Instagram）
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