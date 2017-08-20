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HBO《冰與火》洩不停 駭客再威脅將外流本季最終篇

2017/08/20 11:05

駭客最近又威脅HBO，將公開夯劇《冰與火之歌：權力遊戲》第7季的最終章內容。（翻攝自The Cheat Sheet）〔記者陳昱均／綜合報導〕HBO最近遭受駭客威脅，夯劇《冰與火之歌：權力遊戲》尚未播出前的劇本內容，以及其他數部未播映影集的最新集數都遭外洩，駭客方面聲稱竊取了HBO內部將近1.5T的資料，還有和HBO製片部副總的電子郵件，要脅高層的「6個月比特幣薪水」（數位貨幣，約600萬美金，折合台幣為1.8億），否則將再曝光更多劇集內容和劇本等重要文件。HBO方面雖然強硬反擊表示不會隨著駭客起舞，但旗下熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》的第4集與第6集先前都遭「早洩」，只不過罪魁禍首並不是駭客，而是印度和西班牙的「豬隊友」合作夥伴們不小心捅出的簍子。雖然至今駭客仍未真正對《冰與火》下手，但看到HBO方面強硬的態度，他們也不甘示弱，已經放話威脅要把第7季最終章的內容給流出。

先前《冰與火之歌：權力遊戲》的內容雖然真的有被提前流出，但都不是駭客所為。（翻攝自Nerdist）除了新劇內容、劇本，還有高層的電子郵件內容外，駭客甚至取得了HBO的各社交平台登錄帳密，這個自稱是「史密斯先生集團」（Mr. Smith group）的駭客群，還把這些帳密發給了外媒《Mashable》，要來證明他們完全不是在開玩笑。除了社交平台帳密外，駭客們也聲稱自己已經取得諸多HBO相關平台的進入權限，同時也放話：「準備好，很快就會看到《冰與火》第7季第6、7集了」，也就是威脅要洩漏本季最終章的意思。然而，雖然駭客們動作頻頻，但《Cosmic Book News》則報導其實HBO方面的收視與評價根本沒有受到影響，除了本季劇集內容評價已經創新高之外，部分聲稱自己曾在網路上看過外洩內容的網友，則表示：「看完外洩版，反而更想看HBO播出的HD版了」，願意在播出時重看一次，這樣的反應，大概是駭客當初始料未及的。自稱已提前在網路上看過外洩版《冰與火之歌：權力遊戲》的網友們，竟表示看完反而更想看HBO正式播出的高清版了。（翻攝自Forbes）

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