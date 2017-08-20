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木村14歲愛女熱褲美腿照見光 鄉民暴動急刪圖

2017/08/20 10:00

木村拓哉（左）與工藤靜香（右）結婚17年，育有2女。（合成圖，翻攝自網路、Instagram）〔娛樂頻道／綜合報導〕木村拓哉2000年與工藤靜香奉子成婚，目前育有2女為16歲的木村心美及14歲的木村光希。夫妻倆過去鮮少讓女兒曝光，工藤靜香近日竟難得在Instagram上PO出女兒照片，讓許多網友相當驚豔。

工藤靜香過去在Instagram多半以分享料理和畫作為主，近日卻PO出14歲小女兒光希遛狗的背影照片，照片中光希穿著無袖背心搭配高腰短褲，一雙超越實際年齡的長腿展現在眾人眼前，讓不少網友眼睛為之一亮，紛紛留言讚美，工藤靜香似乎沒料到照片會在網路上掀起熱議，不久後便把照片刪除。木村光希擁有一雙美麗長腿。（翻攝自Instagram）

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