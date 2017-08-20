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女星演技遭酸比椅子腳還僵 出道17年後急報名演技課程

2017/08/20 09:14

英國女星海倫芙蘭納岡早在10歲時就靠演出經典肥皂劇《加冕街》出道，沒想到在出道17年後的現在，竟還被酸演技差。（翻攝自海倫芙蘭納岡Instagram）〔記者陳昱均／綜合報導〕英國經典肥皂劇《加冕街》（Coronation Street）當年在1960年12月9日於英國獨立電視台（ITV）首播，播出至今已經將滿57年，不僅是該電視台最具代表性的肥皂劇之一，同時也是英國電視史上播放時間最長、收視最高的電視劇集。其中，現年27歲的女星海倫芙蘭納岡（Helen Flanagan）就是在17年前、年僅10歲之時，在《加冕街》中飾演「蘿西韋布斯特」（Rosie Webster）一角出道的，這一演就是12年，直到2012年她才宣布決定退出，不過最近則又在睽違5年之後重返該劇，但是萬萬沒想到演技卻遭受網友砲轟，不僅酸她演技比椅子腳還僵，甚至還希望她「趕緊滾出去」、「不要再回來」，讓出道17年的她馬上就去報名了演技課程，希望能挽救一切。

海倫芙蘭納岡在睽違5年後再次回歸演出《加冕街》，但演技卻遭瘋狂砲轟。（翻攝自鏡報）海倫芙蘭納岡是在今年2月份時，重返《加冕街》，繼續演出當年的「蘿西韋布斯特」一角，而英國獨立電視台先前也讓海倫芙蘭納岡透過官方推特來與粉絲們互動、親自回答大家的問題，然而令她萬萬沒想到的是，當中竟出現了像是：「滾出電視裡，妳根本正在毀滅《加冕街》」、「到底妳跟妳的爛演技何時才要滾出《加冕街》，好讓我能繼續看下去呢」、「劇組還不如聘請一根椅子腳，這樣看起來可能還沒妳的演技僵硬」這樣瘋狂砲轟她演技的負評。在這之後，海倫芙蘭納岡便馬上報名參加為期2周的英國皇家戲劇藝術學院（The Royal Academy of Dramatic Art）演技課程，昨天她就PO出自己在學院門口的照片，直呼自己愛慘這2周的課程了，在那度過了一段很棒的時間，以實際行動向酸民們證明，自己也是十分有心想精進自己的演技。遭酸民攻擊演技後，海倫芙蘭納岡就去報名參加英國皇家戲劇藝術學院為期2周的演技課程，希望能讓自己的演技更上層樓。（翻攝自海倫芙蘭納岡Instagram）

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