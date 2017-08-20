明道「祕戀1年女友」身分曝光 手撐腰疑有孕
2017/08/20 08:12
明道被目擊帶女友逛市場。（翻攝自明道臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕主演《王子變青蛙》爆紅的明道，近年把演藝重心往中國發展。他出道15年，對感情三緘其口，19日被目擊和一名女子在傳統市場買菜，2人互動自然猶如老夫老妻，女方還不時以手撐腰，疑似有孕。
《蘋果日報》報導，19日早上10點左右，明道和一名穿灰格子連身洋裝、中長髮的女子現身民生社區傳統市場，女方在豬肉攤前挑撿著，明道則站在後方耐心等待，採買期間，女方不時以手撐著腰，讓人聯想到是否為懷孕初期的腰痠症狀。王婷萱（右一）為前女團「KISS」成員。（翻攝自Youtube）
據悉，該女子為前女團「KISS」成員王婷萱，去年底2人就曾被周刊拍到，深夜在公園散步不時親暱的捏臉、勾脖、十指緊扣，相當甜蜜，如今又被目擊一起到市場採購，明道經紀人李詩翔表示：「一、從照片看，實在不清楚明道身旁是誰。二、藝人工作之餘，跟同學、友人間的正常互動情況，公司不便透露或代為回覆。三、公司對藝人友人的插腰動作沒有意見與補充說明」。
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