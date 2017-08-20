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豆花妹揪阿喜開睡衣趴 嬌認裸睡床上體位多

2017/08/20 07:07

蔡黃汝（右）與阿喜（左）在《完全娛樂》的招牌單元「我們上床吧」，大爆私密床事。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕「豆花妹」蔡黃汝與「阿喜」林育品因為合作《我的愛情不平凡》而成為好朋友，日前兩人一同參加三立《完全娛樂》的招牌單元「我們上床吧」錄影，並特別換上睡衣入鏡，大方分享最私密的「床事」。

聊到平時的睡覺習慣，阿喜表示自己如果不穿內褲就會睡不著，此時一旁的蔡黃汝難掩訝異神情，讓主持人小奕忍不住問：「妳這表情，難道是代表妳不是？」只見豆花妹嬌羞地吱吱嗚嗚後，接著才坦言自己其實蠻習慣「自然」入睡。

蔡黃汝（右二）與阿喜（左二）特別換上睡衣，向主持人小奕及小記者建棠分享平時睡覺習慣。（三立提供）節目中，蔡黃汝自爆睡相很差、常擺出不同姿勢，她解釋睡覺時會亂動是其來有自，她說：「小時候聽說鬼會直直趴在人的身上，就是所謂的鬼壓床，所以我才會擺各種奇怪的姿勢，讓鬼沒辦法對到我。」而愛睡覺的阿喜，則說自己有一個3秒入睡的絕技，只要躺著時把腳拗成「4」的樣子，就可以在短短3秒內睡著。

蔡黃汝（右二）與阿喜（左二）特別換上睡衣，向主持人小奕及小記者建棠分享平時睡覺習慣。（三立提供）有著好感情的蔡黃汝和阿喜，也趁著節目機會對彼此說出內心話，阿喜表示蔡黃汝平時是一個很ㄍㄧㄥ、很會忍耐的人，就連胃痛也都會強忍著，希望她很多事情都可以說出來；而蔡黃汝則羨慕阿喜的樂觀和正能量，總能把歡笑帶給周圍的人，也感慨的說，出道前的個性其實是比較像阿喜這樣很瘋、靜不下來，但不知道為什麼卻一步一步變成這個樣子，一旁主持人小奕緩頰氣氛吐槽：「會不會是真的年紀大了？」讓大家笑成一團，也鼓勵蔡黃汝要學著更愛自己一些。

蔡黃汝和阿喜充滿歡笑又溫馨的「我們上床吧」節目內容，將於8/20晚間6點在三立都會台《完全娛樂》播出。

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