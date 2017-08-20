（影音）和解黃安？吳宗憲6字回應

吳宗憲昨出席「2017高校畢業歌網路直播發布會」。（記者陳逸寬攝）〔記者蔡琛儀／台北報導〕吳宗憲昨出席「2017高校畢業歌網路直播發布會」，獻唱經典曲《笨小孩》、《有夢你會紅》，更預告明年7月要攻上台北小巨蛋開唱，他昨在台上不忘虧主持人KID：「你是我第一個聽到唱歌比黃安還難聽的人。」直接點名黃安唱歌超難聽。

吳宗憲（中）虧KID（左）唱歌比黃安還難聽。（記者陳逸寬攝）吳宗憲昨和謝和弦上演和解戲碼，他笑說今天就是要走「大和解」路線，難道也已經和黃安和好？他對此則大笑：「也不能這麼說。」對於多年前和黃安的結仇原因說：「那麼多年前...莫名其妙，（已婚有小孩）圈子裡大家都知道，有沒有小孩不是重要的事，我每個孩子都考上第一志願，都沒有做不好的事情，這個比較重要吧！」也酸黃安：「做那麼多被公幹的事情，我也救不了你。」

去年黃安放話把吳宗憲列入台獨觀察名單，他也說：「那麼無聊，我在中國大陸工作28年，兩岸之間本來就是要和諧，人跟人之間為何要多一份仇恨，是多一份相愛，工作28年，認識這麼多好朋友，沒有任何仇恨，就是很多包容跟愛，這才重要，不要做到千夫所指。」