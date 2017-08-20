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首頁 > 婉君推

《爆炸2》中國學生PO文評台灣 談言論自由惹爭議

2017/08/20 07:06

胡廣雯飾演的中國學生黃茜，率直個性深受戲迷喜愛。（翻攝自《他們在畢業的前一天爆炸2》臉書專頁）〔記者粘湘婉／台北報導〕公視《他們在畢業的前一天爆炸2》昨晚播出第4集，歌手王丁筑在被迫道歉後，躲到鄉下過著寧靜生活，一步步重回歌手軌道；而胡廣雯飾演的中國學生黃茜卻因急性白血病，不得不回到中國治療，並以中國學生角度，解讀她心中所謂的台灣言論自由，引發網友正反兩極討論。

胡廣雯詮釋的黃茜，在劇中溫和理智，卻又敢說敢言，討喜個性擄獲不少戲迷的心，哭戲演技也獲得導演鄭有傑認證，「攝影機拍哪一邊，她就哪隻眼睛掉淚」，不少戲迷都給予正面評價。劇中，她以中國學生身分，對於台灣的言論自由發表文章，直白寫下：「台灣沒有言論審查，卻充滿自我審查。在面對言論自由遭受打壓時，主流媒體不探討事件的本質，反而競相以獵巫、煽動性的報導，刺激民族情緒，提高收視率與點閱率。網路上充斥著仇視性歧視性的語言，稍有相反意見，立即遭到圍剿，使得網路上只剩一種聲音。這種狀況，台灣、中國其實都一樣，唯一的不同是，在台灣的歧視，是包裹著名為言論自由的美麗糖衣。」

劇中，黃茜被問到，為何堅持發表兩邊都不討好的文章，她率直回應，希望能夠有更多溝通，但文章卻替她引來多數不理性的謾罵，甚至叫她滾回去，讓她難過回應：「我一直以為科技發達了，人與人之間能有更多的溝通，但現實是大家並不想溝通，只是一味的選邊站」。

該集播出後，有網友直呼：「好諷刺，但某種程度她的文章寫出了事實。」但也有許多網友不以為然，表示：「要談言論自由，台灣再怎麼樣都比中國好吧。」

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