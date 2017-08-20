男神當爸搶賺奶粉錢 開IG用3國語言發文吸粉
2017/08/20 07:25
福山雅治下月將推出新專輯，昨宣布開設官方IG。（翻攝自infoseek）〔記者羅子欣／綜合報導〕48歲日本男神福山雅治2015年迎娶女星吹石一惠，去年12月成功獲得第一個愛的結晶，當爸後更努力賺錢的他，宣布今年將會照慣例在橫濱舉行年度感謝祭，跨年後還會展開24場巡迴演唱會，近日則將推出新專輯，超積極搶奶粉錢。
睽違2年再推出新輯《聖域》，為配合發行時間，他昨透過電台節目宣布，將開設官方IG帳號，預告除了分享自己平常的愛用物品，還會上傳自己身體不同部位的特寫照，承諾會「每天更新」。雖然已是人夫，仍不減大家對他的好奇，短短幾小時就吸了超過6萬追蹤者，而他為了照顧海外粉絲，每篇貼文都有中英日三國語言的版本，展現男神貼心的一面。福山雅治昨開設官方IG，貼心提供三國語言版本。（翻攝自IG）
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