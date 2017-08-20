女星懷孕嗅覺失靈 聞屎味卻覺得香

卡蜜兒克汀在《辣媽好孕到》中，因懷孕嗅覺失靈，聞屎味卻覺得香。（亮點國際提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕法國愛情喜劇《辣媽好孕到》議題辛辣且搞笑，講述母女同時懷孕的磨合過程，片中呈現女性在懷孕後，因賀爾蒙改變體質的情況，像明明是散發濃濃屎味的氣息，聞起來卻很香，也揭露女性懷孕時遭到職場霸凌的過程，相當貼近上班族女性心聲。

《辣》片由法國影后茱麗葉畢諾許、新銳女星卡蜜兒克汀以及曾演出電影《駭客任務》系列的性格男星蘭伯特威爾森主演，卡蜜兒克汀在片中飾演懷孕的孝女，不僅上有瘋媽要安撫，下又有個還在寫論文的老公要照顧，相處過程常有理智斷線而崩潰的情節。

卡蜜兒克汀（左）與茱麗葉畢諾許（右）在《辣媽好孕到》中飾演一對同時懷孕的母女。（亮點國際提供）相較於一般母女關係都是媽媽照顧女兒，該片則是顛倒過來，茱麗葉畢諾許飾演的母親沒什麼責任感，每天賴在家裡被女兒照顧。對於兩人的合作，男主角藍伯特威爾森稱讚有加，表示她們演母女，簡直是天作之合，透過這對母女也闡釋出，沒有人天生就會當一個母親；該片8月25日在台上映。

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