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經典情慾片《失樂園》重映 入場前先發保險套

2017/08/20 07:27

役所廣司（左）和黑木瞳在《失樂園》中有許多性愛場面。（可樂電影提供）〔記者羅子欣／綜合報導〕改編自日本名作家渡邊淳一的同名小說、1997年上映的日本電影《失樂園》，描述一對各自在工作及婚姻不得意的男女，因同病相憐而墜入愛河的故事，細膩刻劃不倫戀中禁忌的快感，片中有大量的性愛場面，推出當時簡直轟動社會，在海內外都掀起極大討論度及觀影潮，「失樂園」三個字更成為婚外情的代名詞。

《失樂園》由名導森田芳光執導，由役所廣司及黑木瞳擔綱男女主角，片中2人詮釋炙熱的感情與性愛場景，大膽演出令人印象深刻，當年就橫掃各大電影獎項，也奪下最佳男主角與最佳女主角，從此奠定兩人在影壇的地位。而該片下月8日將在台灣重新上映，有鑑於片中太多激情畫面，為免觀眾看完凍未條，片商特別推出雙人套票組，隨票附贈知名品牌保險套一盒，明天（21日）正式開賣，可說相當貼心，詳情可見可樂電影臉書粉絲團黑木瞳和役所廣司憑《失樂園》中的大膽演出，奠定影壇地位。（可樂電影提供）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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