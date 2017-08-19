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首頁 > 婉君推

反年改團體被譙國恥 呂秋遠火速「寫歌」飆罵TMD

2017/08/19 23:25

呂秋遠在臉書發文罵反年改團體。（資料照，記者俞肇福攝）〔記者賀靜賢／台北報導」今晚世大運開幕，全球目光聚集台灣，反年改團體抗議活動，竟導致運動選手無法進場，引起網友狂罵國恥，律師呂秋遠今晚還化身「作詞人」，寫了一首歌，將反年改團體和警方都各打五十大板。

他寫道：「由於運動員一度無法入場，我特別改編了這首歌給各位中華台北國的叔叔伯伯阿姨們，希望他們一切都好。只是如果兩百人就可以阻止運動員進場，這是想證明維安行動根本無力阻止恐怖份子，還是想要證明警方情資早就被洩漏？

你們不是說好，政治歸政治，體育歸體育嗎？

_________________

你看看運動員合照，就你一個人沒有笑。

是我們裝傻，還是你真的，有很多普通人沒有的困擾？

我才懶得給你解藥，反正你愛來這一套。

為年金折腰，難道不是你，一直以來戒不掉的癖好？

你在想錢想到睡不著，你應該覺得驕傲。

很多人想賺錢也沒有目標，只想有基本工資可要，別炫耀。

別說你還好，沒什麼不好，你就怨日子枯燥。喔喔～

沒什麼煩惱，恐怕就想到，什麼地位尊嚴想到沒完沒了。

你給我聽好，要錢別起笑，其實你知道沒錢才不是煩惱。

薪水剛來到，存款沒花掉，渺小的控訴就是你想要的生活情調。

還會數錢數到睡不著，還能為兒孫燃燒。

你TMD這樣浪漫的煎熬，不是想要就能要，別炫耀。

別說你還好，沒什麼不好，你就怨年金太少。喔喔～

沒什麼煩惱，恐怕就想到，什麼出國旅遊想到沒完沒了。

你給我聽好，開幕很重要，其實你知道沒人當你是煩惱。

球員剛來到，你沒買門票，想阻止進場就是證明台灣並不無聊。（重複）

別讓我知道，其實你在背著我們，偷笑。

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