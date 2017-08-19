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（專訪）金鐘戲后爆「靈動」幫忙 連看電影都感覺到好兄弟

2017/08/19 22:33

高慧君為《紅衣小女孩2》脖子雙手全畫上五雷咒。（威視提供）

〔記者許世穎／專訪〕金鐘戲后高慧君在電影《紅衣小女孩2》和楊丞琳、許瑋甯有不少對手戲，不過三人在殺青之前因為沉浸在角色中，所以態度都超冷淡，讓他直呼：「這是我碰過最『冷靜』的劇組！」本身有靈感體質的她不僅拍戲時有感應到「量子」（靈體）的存在，就連試片看到電影成品也有感覺。

高慧君說本來就很少跟圈子裡的女生交朋友，但拍攝《紅衣2》時和楊丞琳、許瑋甯之間的親密感都建立在演戲上，「她們還是好同學、好朋友，外人來看一定覺得她們同學感情不好！」甚至拍戲過程也很少發生趣事，「因為是驚悚片，而且是真實存在的鄉野傳奇，不會有戲謔，而且劇組安靜到很舒服的感覺」。

不過高慧君也爆料在片場時，因為她在戲裡一個雙手大開的驅魔手勢，因為是分開拍，楊丞琳和許瑋甯在外面看，換場時許瑋甯先虧她「姊，剛才那個不錯喔！排球隊」，楊丞琳也說「姊你有沒有覺得剛剛配上張惠妹的《站在在高崗上》會很像開演唱會！」讓她直說「妳們好壞！」

電影即將上映，問她擔不擔心票房？高慧君直說「演員要對表演負責，不應該擔心票房」，更透露「我必須說，《小女孩》這部片有靈動在幫忙喔！」受訪當天她也對記者透露，訪問的包廂內也有感應到。有趣的是，記者當天問到她「成品」的時候，音檔竟會跳針「卡關」，也為這部電影再添一離奇事件。《紅衣小女孩2》將於25日上映。

高慧君受訪時無故卡卡：

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