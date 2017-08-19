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世大運鬧場 大支盧學叡怒譙：丟臉！

2017/08/19 22:16

饒舌歌手大支。（人人有功練提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕今晚世大運開場，卻有反年改人士在場外鬧場，甚至丟煙霧彈，阻擋各國人士進入，儼然是台灣之恥，連外媒都怒罵「Shame on you！」也讓不少台灣民眾都相當不滿，大支也在臉書怒轟：「這樣鬧場來丟台灣臉誰會想支持你們啊 ？」

盧學叡。（資料照，記者胡如虹攝）

而盧學叡也PO文痛批：「你們的無腦行徑完全暴露了你們的愚笨、自私自利！你們的聲音在此時開始也只會讓人覺得是無理取鬧的噪音！丟人現眼！」反年改人士儼然已點燃起全台怒火。

大支臉書：

這樣鬧場來丟台灣臉誰會想支持你們啊 ？

台北田徑場外的抗議人士當中，疑似有反年改人士混入。選手進場的隊伍全部空無一人，讓現場觀眾以及來賓傻眼，我國辦賽第一天就出狀況，可能讓國際聲望直直落，且全部籌辦團隊耗費多時的開幕典禮，可能就此泡湯。

原本應是繞鬧的各國代表團繞場節目，沒想到在Ｃ開頭國家開始，卻出現隊伍空無一人的情況，據悉，是有抗議人士混亂中衝破警方防線，並投擲煙霧彈，阻斷各國代表團選手隊伍，導致如此離譜情況，令現場觀眾、外國媒體傻眼。

盧學叡臉書：

人在國外，依然期待著這場國際賽事的開始，在網路不穩的偏鄉，四處找訊號，就是想親眼目睹在自己家所舉辦的國際賽事，這是何等榮耀及值得驕傲的事情啊！

我們常說：台灣最美的風景是人，是啊…我一直也以自己家人的友善、親切、熱情為傲！但今天卻有一群人…讓我們瞬間從最美成了最醜陋、最可笑…要舉辦一場活動已是件不容易的事情，更何況這是一場來自世界各地運動員匯集的賽事，如此受到國際矚目，是多少人付出時間、心力才得以成形的？

老實說，我現在完全不在乎場外的你們是在抗議什麼，我只覺得，當你們不懂得尊重他人，又要怎麼受到別人的尊重？又要別人怎麼去傾聽你們的聲音呢？你們的無腦行徑完全暴露了你們的愚笨、自私自利！你們的聲音在此時開始也只會讓人覺得是無理取鬧的噪音！丟人現眼！

能堅持代表台灣出賽的運動員所承受的苦已經夠多了！他們回家比賽了…可以在家展現他們辛苦已久的成果在家人面前…就在這個時候，請把你們的舉牌抗議改成舉起加油棒給運動員們鼓勵、把你們的抗議聲改成到場支持他們加油聲，可以嗎？

請把舞台還給即將大放異彩的運動選手們！

世大運加油！台灣選手們加油！台灣加油！

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