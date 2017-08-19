連2批反年改鬧場 炎P發言這樣說

炎亞綸。（資料照，記者陳逸寬攝）〔記者粘湘婉／台北報導〕世大運是台灣舉辦過規格最高的運動賽事，今舉辦開幕典禮，反年改團體卻鬧場，堵住各大出入口，讓各國選手無法入場，抗議行動一舉躍上國際，也讓不少網友痛批：「太扯，丟臉丟到國際去。」而向來關心時事的藝人炎亞綸，稍早也連發2則貼文發表看法，直言：「台灣已經夠分裂了，別再讓這樣的事情使得仇恨繼續擴散！」

炎亞綸臉書一連兩則發文，發表對反年改團體鬧場想法。（合成圖，翻攝自臉書）炎亞綸稍早一連2則貼文，第一則寫下「唉。悲哀。內耗吧。請繼續。台灣政治人物，把自己都推向了墳墓，手法粗糙至極。」有網友留言表示：「國家門面就這樣毀了，未來還有希望嗎…」他的回覆也相當直接，寫下：「本來也就沒有什麼希望了。」文字間看得出滿滿怒意。

過20分鐘後，他似乎冷靜不少，發文也趨向理性，強調「軍公教與年改雖然是最親密的關係者，但我真的認為有腦袋的「軍公教」不會那麼傻，這些鬧場的人，除了背後有政治操手之外，應屬比較沒自知之明的殘花敗柳，台灣已經夠分裂了，別再讓這樣的事情使得仇恨繼續擴散！」