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（專訪）林昶佐太寵小三 這句話氣死Doris

2017/08/19 20:09

Doris暫拋女兒，現身Summer Sonic音樂節。（台灣獨立音樂協會提供）

〔記者陽昕翰／東京報導〕閃靈團長Doris產後6個月露面受訪，她「拋夫棄女」飛日本朝聖Summer Sonic，談到近來育兒經說：「唉，帶小孩就是一個字累，隨時隨地都想睡覺！」她懷孕共胖了17公斤，目前仍差4公斤就回到原來體重，她為餵母乳吃得營養，連酒都不能碰，「當然不行，難不成『米魯』真的要喝啤酒了嗎！」

她產後休養後，多忙著帶女兒，直到這個月才有時間出國走走，說到林米魯已經快6個月大，活潑好動很像男孩，「越來越皮，真的很像小男生，很好動、不愛睡覺，我都覺得我是生了一個『小林昶佐』。」

Doris出席Summer Sonic記者會。（台灣獨立音樂協會提供）

這次她飛到日本走走，女兒暫時丟給林昶佐照顧，Doris透露米魯給爸爸照顧不會擔心，「她還蠻喜歡Freddy的，可能因為爸爸很有精神，可以一直陪她玩。」

Doris更爆Freddy變得相當三八，以前女兒還沒出生，就放話小孩以後要獨立，不用太溺愛，沒想到上週已改口對Doris說：「妳看到米魯有沒有一種戀愛的感覺？無時無刻都會很想要笑。」言談中充滿粉紅泡泡。

此番話讓Doris相當吐血，驚呼：「什麼戀愛的感覺，他都不知道媽媽忙著餵奶、照顧很崩潰，我只有『奴才』的感覺。」Freddy還稱以後女兒要40歲才能談戀愛，自信道米魯太可愛，以後若有人來追，會拿掃把把追求者趕跑。

Doris暫拋女兒，現身Summer Sonic音樂節。（台灣獨立音樂協會提供）

至於米魯現在長得像誰？Doris則說：「很難講，百分之90的小孩剛生出來都像爸爸，不過大家現在都覺得，長大越來越像媽媽。」她受訪也談到，暫時沒打算拚第二胎，瞪大眼說真的太忙，加上閃靈的電影終於要在年底上映，明年也會推出新專輯。

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