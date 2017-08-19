SpeXial再爆年底4團員出走 恐面臨解散命運

SpeXial。（翻攝自SpeXial臉書）〔記者吳志偉／台北報導〕男子夯團「SpeXial」繼「人氣王」晨翔、中國成員趙志偉相繼出走後，今天再爆出以綸也將退團，消息一出震驚一票粉絲，短短SpeXial一年就有三名團員離開，加上第一代宏正、子閎、明杰、偉晉今年底合約陸續到期，據《ETNEWS星光雲》報導，四人都沒有打算再續約，屆時SpeXial恐面臨解散命運。

以綸是SpeXial第三代成員，可說是新一代小鮮肉。據悉，他與可米經紀公司合約至少還有3年，推估至少要付出300萬以上的違約金，可米對於此事也回應：「雙方對演藝工作的規劃想法不一樣，確實有討論到合約的問題。」等於證實以綸將會離開SpeXial，不過也傳出有其他經紀公司看好他的人氣，打算替他出高額違約金「贖身」。

SpeXial這一年來狀況不斷，晨翔年初提出公司帳目不清，透過臉書宣布退團，正式與可米撕破臉，目前還在打合約官司；中國成員趙志偉則已在微博把自我介紹改成「前可米經紀旗下藝人」，等同宣布退團；以綸也被驚爆退團，SpeXial目前僅存9位。若如報導所言，第一代4位成員宏正、子閎、明杰、偉晉今年底合約陸續到期後都不再繼約，SpeXial將爆發解散危機，不過對此經紀人表示：「一派胡言，這些都是猜測。」