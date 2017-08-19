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首頁 > 婉君推

以綸退SpeXial請辭《完娛》 將由「他」代班主持

2017/08/19 18:26

以綸與宇宙一同主持《完全娛樂》，日前才訪問完潘瑋柏。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕男子夯團「SpeXial」繼「人氣王」晨翔出走後，今天驚爆另一成員以綸也要離開，消息一出震驚不少粉絲。以綸除了將缺席目前正在熱播的偶像劇《稍息立正我愛你》見面會外，所主持的《完全娛樂》也將暫時卸下，據了解，節目製作人傾向找團員Teddy來代班。

以綸隨著將退出SpeXial，也暫時卸下《完全娛樂》主持棒。（翻攝自以綸臉書）以綸在《稍息立正我愛你》所飾演的「王晉禮」，在本週才要登場，就爆出退團消息，無疑是晨翔之後SpeXial的另一枚震憾彈。接下來以綸不但不再為新戲宣傳之外，平時固定主持《完全娛樂》也要暫時卸下主持棒。據《ETNEWS新聞雲》報導，《完全娛樂》製作人對此表示，「公司有先透露9月後以綸在中國有工作，9月之後就不會繼續主持，之前他也曾赴中國拍戲告假過3個月，主持人選傾向找團員Teddy代班，不過後續都仍在討論中。」以綸所屬可米也證實此事：「目前是預計主持到8月底。」以綸本週才將登場《稍息立正我愛你》，劇中他對曾之喬一見鍾情。（中視提供）以綸將卸下《完全娛樂》主持棒，傳出由Teddy接任。（翻攝自Teddy臉書）

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